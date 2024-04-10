"Необходимо ставить запрет о деятельности посреднических организаций. Два клуба между собой могут договориться. Очень сильно сомневаюсь, что условные "Зенит" и ЦСКА не договорятся о переходе игрока без посреднической стороны. Вопрос в том, нужны ли вообще агенты", - цитирует Терюшкова "ТАСС".
В зимнее трансферное окно российские клубы потратили на трансферы в сумме 68,82 миллионов евро. Самым дорогим приобретением стал нападающий Артур, который перешел в "Зенит" из бразильского "Палмейраса" за 15 миллионов евро. Единственным клубом РПЛ, который не совершил ни одного трансфера в зимнюю паузу, является московское "Динамо". Российские клубы в 2022 году потратили на выплаты футбольным агентам почти 3 миллиарда рублей. После 22-х сыгранных туров команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице российского чемпионата и опережает "Краснодар" на одно очко.
В Госдуме предложили запретить футбольных агентов: два клуба между собой могут договориться без посредников
Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков предложил запретить деятельность спортивных агентов.
Фото: "РИА Новости"