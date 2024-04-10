"Локо", конечно, с таким составом должен быть наверху. И в общем-то он и находится в верхней части таблицы. Просто задачи какие? Из кубка уже вылетели, за чемпионство бороться шансов нет. А ведь по составу там собрана почти вся сборная России! Но с нынешними результатами сейчас надо что-то делать, руководство наверняка что-то требует", - цитирует Радимова "РБ Спорт".
После 22-х сыгранных туров московский "Локомотив" занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего петербургского "Зенита" на восемь очков. Команда Михаила Галактионова вылетела из Кубка России, уступив в Пути регионов екатеринбургскому "Уралу" со счетом 0:1. После той встречи главный тренер "железнодорожников" Михаил Галактионов заявил, что он будет инициировать встречу с руководством клуба. Руководство клуба и игроки команды выразили полную поддержку российскому специалисту. Ранее тренер работал в молодежной сборной России, "Пари НН" и грозненском "Ахмате".
Радимов: "Локомотив", конечно, с таким составом должен быть наверху, но а задачи какие?
Экс-игрок "Зенита" Владислав Радимов высказался о московском "Локомотиве".
Фото: ФК "Локомотив"