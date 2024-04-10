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Metaratings: кандидатура Бердыева была предложена "Спартаку" в качестве замены Абаскалю

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Курбан Бердыев может сменить Гильермо Абаскаля на посту главного тренера "Спартака".
Фото: ФК "Рубин"
По информации источника, одному из членов совета директоров "Спартака" предложили рассмотреть кандидатуру Курбана Бердыева в качестве кандидата на пост главного тренера в случае увольнения Гильермо Абаскаля. При этом в шорт-листе спортивного директора клуба Томаша Амарала фамилии Бердыева нет.

Бердыев возглавлял махачкалинское "Динамо" до февраля 2024 года - специалист покинул команду, когда она лидировала в турнирной таблице Первой Лиги. Сообщалось, что Курбан Бердыев планирует возглавить сборную Азербайджана. Сегодня в СМИ появилась информация о том, что руководство "красно-белых" приглашало Маурицио Сарри возглавить клуб, но тот отказался.

После 22-х сыгранных туров команда испанского специалиста занимает шестое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего петербургского "Зенита" на девять очков. "Спартак" уступил команде Сергея Семака в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России со счетом 1:2.

Источник: Metaratings

Спартак Гильермо Абаскаль Курбан Бердыев
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