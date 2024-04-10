По информации источника, одному из членов совета директоров "Спартака" предложили рассмотреть кандидатуру Курбана Бердыева в качестве кандидата на пост главного тренера в случае увольнения Гильермо Абаскаля. При этом в шорт-листе спортивного директора клуба Томаша Амарала фамилии Бердыева нет.
Бердыев возглавлял махачкалинское "Динамо" до февраля 2024 года - специалист покинул команду, когда она лидировала в турнирной таблице Первой Лиги. Сообщалось, что Курбан Бердыев планирует возглавить сборную Азербайджана. Сегодня в СМИ появилась информация о том, что руководство "красно-белых" приглашало Маурицио Сарри возглавить клуб, но тот отказался.
После 22-х сыгранных туров команда испанского специалиста занимает шестое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего петербургского "Зенита" на девять очков. "Спартак" уступил команде Сергея Семака в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России со счетом 1:2.
Источник: Metaratings
Metaratings: кандидатура Бердыева была предложена "Спартаку" в качестве замены Абаскалю
Курбан Бердыев может сменить Гильермо Абаскаля на посту главного тренера "Спартака".
Фото: ФК "Рубин"