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Кобелев: я бы хотел, чтобы в чемпионской гонке участвовали не только две команды

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Бывший тренер "Динамо" Андрей Кобелев высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге.
Фото: "Чемпионат"
"Краснодар" сейчас в чемпионской гонке, плюс у них домашняя игра с "Зенитом". Я бы хотел, и я об этом говорил, чтобы чемпионская гонка продолжалась как можно дольше. Может быть, до последнего тура. И чтобы в ней участвовали не только две команды, но, например, ещё и другие команды, помимо "Динамо", которое, к сожалению, проиграло "Спартаку". Это было бы интересно и для зрителей, и для футболистов", - отметил Кобелев.

До конца чемпионата России командам осталось сыграть восемь игр. Турнирную таблицу возглавляет "Зенит" с 44-мя очками, на один балл меньше у "Краснодара". Московское "Динамо" идет на третьем месте с 38 очками, далее расположились ЦСКА (36 очков), "Локомотив" (36) и "Спартак" (35).

В ближайшем туре "Краснодар" примет на своем поле главных конкурентов из Санкт-Петербурга. Матч состоится 13 апреля, стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

Источник: Metaratings.ru

Андрей Кобелев Динамо Зенит Краснодар Спартак
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