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"СЭ": сумма отступных по новому контракту Чалова с ЦСКА составляет 4,2 млн евро

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Стала известна сумма отступных за нападающего Федора Чалова по новому соглашению с московским ЦСКА.
Фото: "СЭ"
По информации "СЭ", в новом контракте российского форварда Федора Чалова с ЦСКА прописаны отступные для европейских клубов в размере 4,2 миллиона евро. Отмечается, что эта сумма с высокой долей вероятности позволит игроку сменить команду уже этим летом.

Напомним, о пролонгации соглашения 26-летнего нападающего с московским клубом до конца июня 2025 года было официально объявлено во вторник, 9 апреля. В нынешнем сезоне Чалов забил 12 голов и отдал 4 результативных ассиста на партнеров в 31 матче за "армейцев" во всех турнирах.

Федор Чалов ЦСКА
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