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Агент: у Дугласа Сантоса нет травмы

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Технический директор агентства, представляющего интересы защитника "Зенита" Дугласа Сантоса, Тьяго Фрейтас рассказал о состоянии игрока.
Фото: Чемпионат.com
"Почему Дуглас Сантос не играл против "Балтики"? Ничего серьезного, у него нет травмы", - приводит слова агента "СЭ".

Напомним, в воскресенье, 7 апреля, левый защитник "Зенита" Дуглас Сантос пропустил домашнюю игру 23-го тура РПЛ с калининградской "Балтикой" (1:0).

В эту субботу, 13 апреля, "сине0бело-голубые" сыграют на выезде против "Краснодара". Начало матча за лидерство в чемпионате России в 17:00 по московскому времени.

Дуглас Сантос Зенит
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