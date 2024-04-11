"Почему Дуглас Сантос не играл против "Балтики"? Ничего серьезного, у него нет травмы", - приводит слова агента "СЭ".
Напомним, в воскресенье, 7 апреля, левый защитник "Зенита" Дуглас Сантос пропустил домашнюю игру 23-го тура РПЛ с калининградской "Балтикой" (1:0).
В эту субботу, 13 апреля, "сине0бело-голубые" сыграют на выезде против "Краснодара". Начало матча за лидерство в чемпионате России в 17:00 по московскому времени.
Агент: у Дугласа Сантоса нет травмы
Технический директор агентства, представляющего интересы защитника "Зенита" Дугласа Сантоса, Тьяго Фрейтас рассказал о состоянии игрока.
Фото: Чемпионат.com