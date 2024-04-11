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Агент Помазуна - об интересе "Динамо": он мне ничего не говорил, и я ни с кем не разговаривал

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Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы вратаря "Урала" Ильи Помазуна, арендованного у ЦСКА, прокомментировал информацию об интересе к футболисту со стороны "Динамо".
Фото: "Матч ТВ"
"Сейчас Илья в "Урале". Его задача помочь клубу, как минимум, не вылететь. Он мне ничего не говорил, и я ни с кем не разговаривал", - цитирует агента "СЭ".

Напомним, ранее сообщалось о том, что "Динамо" рассматривает голкипера ЦСКА, который находится в аренде в "Урале", Илью Помазуна в качестве усиления вратарской позиции.

Трудовое соглашение Помазуна с московскими "армейцами" рассчитано до июня 2028 года.

В этом сезоне 27-летний футболист провел за екатеринбургский "Урал" 26 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 39 мячей и 7 раз оставил свои ворота в неприкосновенности.

Илья Помазун Динамо Урал
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