"Сейчас Илья в "Урале". Его задача помочь клубу, как минимум, не вылететь. Он мне ничего не говорил, и я ни с кем не разговаривал", - цитирует агента "СЭ".
Напомним, ранее сообщалось о том, что "Динамо" рассматривает голкипера ЦСКА, который находится в аренде в "Урале", Илью Помазуна в качестве усиления вратарской позиции.
Трудовое соглашение Помазуна с московскими "армейцами" рассчитано до июня 2028 года.
В этом сезоне 27-летний футболист провел за екатеринбургский "Урал" 26 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 39 мячей и 7 раз оставил свои ворота в неприкосновенности.
Агент Помазуна - об интересе "Динамо": он мне ничего не говорил, и я ни с кем не разговаривал
Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы вратаря "Урала" Ильи Помазуна, арендованного у ЦСКА, прокомментировал информацию об интересе к футболисту со стороны "Динамо".
Фото: "Матч ТВ"