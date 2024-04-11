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Радимов: Чалову придется побороться за место в основе ЦСКА

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Экс-футболист сборной России Владислав Радимов прокомментировал пролонгацию соглашения между нападающим Федором Чаловым и московским ЦСКА.
Фото: Чемпионат.com
- Мне сложно сказать, мешали ему играть или нет мысли о продлении соглашения. Не думаю, что это как-то влияло… Но должен отметить, что сейчас за ЦСКА очень хорошо действует Мусаев, который пришел из "Балтики". Так что Чалову теперь придется побороться за место в основе.

В этот вторник, 9 апреля, московский ЦСКА официально объявил о продлении контракта с 25-летним российским нападающим Федором Чаловым. Новое соглашение игрока с "армейцами" рассчитано до лета 2025 года.

После рестарта текущего сезона РПЛ Чалов провел на поле 67 минут в матче против "Оренбурга" (1:1), 70 минут с "Крыльями Советов" (2:0), 15 минут против "Сочи" (2:2) и 11 минут в игре с воронежским "Факелом" (4:1), отметившись лишь одним забитым мячом.

Источник: "РБ Спорт"

Владислав Радимов Федор Чалов ЦСКА
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