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Семак - о дисквалификации Вендела на матч с "Краснодаром": будем думать, как сыграть, чтобы нивелировать его потерю

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Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал грядущее отсутствие хавбека Вендела из-за перебора предупреждений в матче 24-го тура РПЛ против "Краснодара".
Фото: "СЭ"
"Отсутствие Вендела, как и любого другого игрока, который является лидером, - это потеря. Да, для нас это потеря, но это футбол, здесь такое случается - происходят и травмы, и дисквалификации. Мы будем думать, кем заменить и как сыграть, чтобы максимально нивелировать потерю Вендела в этом матче", - цитирует Семака пресс-служба клуба.

Напомним, центральны полузащитник "Зенита" Вендел получил желтую карточку в матче 23-го тура РПЛ с "Балтикой" (1:0) и теперь пропустит игру 24-го тура против "Краснодара" из-за перебора предупреждений.

В нынешнем сезоне 26-летний бразилец провел за петербуржцев" 24 матча, забил 4 гола и сделал 8 голевых передач.

Встреча между "Зенитом" и "Краснодаром" состоится в субботу, 13 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

"Сине-бело-голубые" возглавляют турнирную таблицу РПЛ с 44 очками. Отрыв от "быков", идущих вторыми, составляет на данный момент всего одно очко.

Маркус Вендел Сергей Семак Зенит Краснодар
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