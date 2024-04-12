"Это околофутбольный турнир, хоть там и присутствуют бывшие профессиональные игроки. Но основная масса — показуха. Как будто какой-то фильм, который не соответствует действительности. Это далеко от профессионального футбола. К медиафутболу отношусь ровно и за ним не слежу", - сказал Таранов.
Медийная футбольная лига образовалась в 2022 году, в турнире участвуют команды, собранных из популярных блогеров, футболистов-любителей и бывших профессиональных игроков. В медийной лиге выступают Роман Павлюченко, Денис Глушаков, Александр Филимонов и ряд других известных футболистов.
Любительские клубы из Медиалиги приняли участие в Кубке России в 2022 году. "Амкал" в 1/256 финала прошел красногорский "Зорький", в 1/128 победил "Тверь", а в 1/64 финала медийный клуб уступил петербургской "Звезде в серии пенальти. Другой любительский клуб 2DROTS дошел до 1/128, где по пенальти проиграл "Текстильщику".
Источник: "Чемпионат"
Экс-игрок ЦСКА Таранов - о Медиалиге: как будто какой-то фильм, который не соответствует действительности
Бывший футболист ЦСКА и "Крыльев Советов" Иван Таранов рассказал о своем отношении к Медийной футбольной лиге.
Фото: "Чемпионат"