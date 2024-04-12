"Встречаются два лидера, которые практически на протяжении всего сезона занимают первое и второе место. В этом матче важен не только результат, но и психологическое состояние, которое будет у футболистов после этого матча. Команде, победившей в этой встрече, это, безусловно, придаст дополнительную уверенность. Можно сказать, что нас ждет матч сезона", - сказал Газзаев.
Встреча "Краснодара" и "Зенита" состоится уже в эту субботу в рамках 24 тура Российской Премьер-Лиги на домашнем стадионе краснодарского клуба. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени, игру обслужит судья из Москвы Дмитрий Солдаткин. "Быки" после 22 игр заработали 43 очка и отстают от идущих на первой строчке петербуржцев всего на один балл. В первом круге коллектив из Санкт-Петербурга сыграл с южанами в ничью на своем поле 1:1, причем подопечным Сергея Семака пришлось отыгрываться по ходу матча.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Газзаев - о встрече "Краснодара" и "Зенита": можно сказать, что нас ждет матч сезона
Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев поделился ожиданиями от матча двух лидеров чемпионата России "Краснодара" и "Зенита".
Фото: РФС