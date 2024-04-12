"Помню один момент. Мы играли чемпионский матч во Владивостоке и выигрывали с крупным счётом. Под конец он меня выпустил минут на 15. В каком-то из эпизодов я не нашёл продолжения игры и не стал обострять, а отдал пас назад Акинфееву. Валерий Георгиевич со скамейки так жёстко на меня накричал… Говорил: "Надо было выйти, показать себя и проявить"! Тогда я это не совсем понял", - вспомнил экс-футболист.
Иван Таранов выступал за ЦСКА с 2003 по 2007 год. В 2005-06-м вместе с командой, которой руководил Валерий Газзаев, он выиграл золотые медали чемпионата России, а также становился победителем Кубка страны. В последний сезон за "армейцев" защитник выиграл бронзовые медали, а потом перешел в самарские "Крылья Советов", где провел большую часть своей карьеры.
Валерий Газзаев привел "армейцев" к трем чемпионствам, трижды брал серебряные медали и четыре раза становился победителем Кубка России. В сезоне 2004/05 команда под его руководством выиграла Кубок УЕФА, одолев в финале португальский "Спортинг" со счетом 3:1.
Источник: "Чемпионат"
Экс-игрок ЦСКА Таранов - об эпизоде с Газзаевым: со скамейки так жёстко на меня накричал
Бывший футболист ЦСКА Иван Таранов рассказал о запоминающемся эпизоде с Валерием Газзаевым, когда тот тренировал "армейцев".
Фото: "Чемпионат"