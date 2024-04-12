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Орещук: у "Краснодара" есть шансы в матче с "Зенитом". Проблема - игра в обороне

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Экс-спортивный директор московского "Динамо" Роман Орещук рассказал об ожиданиях от матча 24 тура РПЛ "Краснодар" - "Зенит".
Фото: ФК "Краснодар"
- Тут игра на три результата, но у "Краснодара" есть шансы в этой встрече. Проблема "Краснодара" - игра в обороне. Если при Ивиче в защите играли хорошо, но страдало нападение, то при Мусаеве - наоборот. Найдут баланс между обороной и нападением - может быть положительный результат, - передаёт слова Орещука Metaratings.ru.

13 апреля состоится матч 24 тура Российской премьер-лиги "Краснодар" - "Зенит". Соперники веду между собой борьбу за чемпионство, в настоящий момент "Зенит" возглавляет турнирную таблицу с 44 очками в 22 матчах, у "Краснодара" на одно очко меньше.

В марте 2024 года у чёрно-зелёных сменился главный тренер - вместо 46-летнего сербского специалиста Владимира Ивича эту должность занял ранее уже работавший с "быками" 40-летний Мурад Мусаев.

Краснодар Зенит Роман Орещук
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