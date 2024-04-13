"Не знаю, увидим ли мы нового чемпиона. Посмотрим в конце сезона. Мне кажется, что "Краснодар" проиграет. С Ивичем они были более организованные в защите, а сейчас ставка на атаку. "Краснодар", играя в открытый футбол, уже терял очки. Будет тяжело", - считает Ещенко.
Центральный матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги пройдет 13 апреля на стадионе краснодарского клуба. Судья Сергей Иванов даст стартовый свисток в 17:00 по московскому времени. Двух лидеров российского чемпионата разделяет одно очко. "Зенит" занимает первую строчку с 44-мя очками в 22 играх, "Краснодар" набрал 43 очка и расположился на второй позиции.
Напомним, бывший главный тренер "Краснодара" Владимир Ивич, с которым команда заняла первое место по итогу первой половины сезона, был уволен в марте. На его место назначили Мурада Мусаева, в последнем матче южане смогли выйти победителями в перестрелке с "Пари НН" в Нижнем Новгороде (3:4).
Источник: "Чемпионат"
Ещенко: мне кажется, "Краснодар" проиграет "Зениту". С Ивичем они были более организованные в защите
Руководитель программы развития молодёжного футбола в краснодарской "Кубани" Андрей Ещенко дал прогноз на матч 24 тура РПЛ между "Краснодаром" и "Зенитом".
Фото: "Чемпионат"