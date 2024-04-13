Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сочи
1 - 0 1 0
СпартакЗавершен
Ахмат
16:30
БалтикаНе начат
Краснодар
17:00
ЗенитНе начат
Локомотив
19:30
ЦСКАНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Енисей
4 - 1 4 1
АланияЗавершен
Волгарь
0 - 0 0 0
Тюмень1 тайм
Черноморец
0 - 0 0 0
Акрон1 тайм
Химки
17:00
ШинникНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ньюкасл
3 - 0 3 0
Тоттенхэм2 тайм
Манчестер Сити
17:00
Лутон ТаунНе начат
Брентфорд
17:00
Шеффилд ЮнайтедНе начат
Бёрнли
17:00
БрайтонНе начат
Ноттингем Форест
17:00
ВулверхэмптонНе начат
Борнмут
19:30
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Атлетико
2 - 1 2 1
ЖиронаПерерыв
Райо Вальекано
17:15
ХетафеНе начат
Мальорка
19:30
Реал МадридНе начат
Кадис
22:00
БарселонаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лечче
0 - 0 0 0
Эмполи1 тайм
Торино
19:00
ЮвентусНе начат
Болонья
21:45
МонцаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Боруссия М
16:30
Боруссия ДНе начат
Бавария
16:30
КёльнНе начат
Бохум
16:30
ХайденхаймНе начат
РБ Лейпциг
16:30
ВольфсбургНе начат
Майнц
16:30
ХоффенхаймНе начат
Штутгарт
19:30
АйнтрахтНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Страсбург
18:00
РеймсНе начат
Ренн
22:00
ТулузаНе начат

Ещенко: мне кажется, "Краснодар" проиграет "Зениту". С Ивичем они были более организованные в защите

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Руководитель программы развития молодёжного футбола в краснодарской "Кубани" Андрей Ещенко дал прогноз на матч 24 тура РПЛ между "Краснодаром" и "Зенитом".
Фото: "Чемпионат"
"Не знаю, увидим ли мы нового чемпиона. Посмотрим в конце сезона. Мне кажется, что "Краснодар" проиграет. С Ивичем они были более организованные в защите, а сейчас ставка на атаку. "Краснодар", играя в открытый футбол, уже терял очки. Будет тяжело", - считает Ещенко.

Центральный матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги пройдет 13 апреля на стадионе краснодарского клуба. Судья Сергей Иванов даст стартовый свисток в 17:00 по московскому времени. Двух лидеров российского чемпионата разделяет одно очко. "Зенит" занимает первую строчку с 44-мя очками в 22 играх, "Краснодар" набрал 43 очка и расположился на второй позиции.

Напомним, бывший главный тренер "Краснодара" Владимир Ивич, с которым команда заняла первое место по итогу первой половины сезона, был уволен в марте. На его место назначили Мурада Мусаева, в последнем матче южане смогли выйти победителями в перестрелке с "Пари НН" в Нижнем Новгороде (3:4).

Источник: "Чемпионат"

Ещенко Краснодар Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится