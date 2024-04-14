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Корнеев: игроки с Абаскалем не только не прогрессируют, но и деградируют

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Экс-тренер сборной России Игорь Корнеев раскритиковал наставника “Спартака” Гильермо Абаскаля.
Фото: "Матч ТВ"
– Я не говорю, что Абаскаль совсем плохой, он, возможно, в будущем и выстрелит. Но мы по факту видим молодого тренера, который постоянно экспериментирует в своей лаборатории и пробует разные варианты, который теряет контакт с игроками, а игроки с ним не только не прогрессируют, но и деградируют.

Гильермо Абаскаль возглавил московский “Спартак” летом 2022 года. Его действующее трудовое соглашение с красно-белыми истекает в конце следующего сезона. В последние недели в СМИ все чаще появляется информация о том, что испанский специалист в ближайшее время может быть уволен из столичного клуба. По сведениям инсайдера Ивана Карпова, есть сразу несколько кандидатов, которые могут заменить Абаскаля. Среди них такие специалисты, как Валерий Карпин и Владимир Ивич.

Напомним, за 23 матча в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги футболисты московского “Спартака” под руководством Гильермо Абаскаля набрали 35 очков. Красно-белые пребывают на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата страны.

Источник: “РБ Спорт”

Игорь Корнеев Гильермо Абаскаль Спартак
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