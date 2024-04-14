– Я не говорю, что Абаскаль совсем плохой, он, возможно, в будущем и выстрелит. Но мы по факту видим молодого тренера, который постоянно экспериментирует в своей лаборатории и пробует разные варианты, который теряет контакт с игроками, а игроки с ним не только не прогрессируют, но и деградируют.
Гильермо Абаскаль возглавил московский “Спартак” летом 2022 года. Его действующее трудовое соглашение с красно-белыми истекает в конце следующего сезона. В последние недели в СМИ все чаще появляется информация о том, что испанский специалист в ближайшее время может быть уволен из столичного клуба. По сведениям инсайдера Ивана Карпова, есть сразу несколько кандидатов, которые могут заменить Абаскаля. Среди них такие специалисты, как Валерий Карпин и Владимир Ивич.
Напомним, за 23 матча в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги футболисты московского “Спартака” под руководством Гильермо Абаскаля набрали 35 очков. Красно-белые пребывают на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата страны.
Источник: “РБ Спорт”
Корнеев: игроки с Абаскалем не только не прогрессируют, но и деградируют
Экс-тренер сборной России Игорь Корнеев раскритиковал наставника “Спартака” Гильермо Абаскаля.
Фото: "Матч ТВ"