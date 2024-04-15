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Хосе Эспина: после увольнения из "Спартака" Абаскаль не останется без работы. Он сможет найти клуб в Европе

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Испанский журналист Хосе Антонио Эспина, работающий в спортивном издании Diario AS высказался о карьерных перспективах уволенного с поста главного тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля.
Фото: "Чемпионат"
"Что касается будущего Абаскаля после увольнения из московского "Спартака", то, уверен, он не останется без работы. Гильерме сможет найти клуб в Европе, будут команды, которые захотят его пригласить на пост главного тренера", - заявил Эспина.

14-го апреля стало известно об увольнении испанского тренера Гильермо Абаскаля. Экс-наставник швейцарского "Базеля" возглавлял "Спартак" с лета 2022-го года. Под его руководством "красно-белые" набрали 35 очков в 23-х матчах текущего сезона. За семь туров до конца чемпионата "Спартак" занимает 7-е место в турнирной таблице.

Зимой в СМИ появлялась информация об интересе к Гильермо Абаскалю со стороны испанского "Кадиса". Сам тренер, однако, предпочел тогда остаться в московском "Спартаке".

Источник: "РБ Спорт"

Спартак Гильермо Абаскаль
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