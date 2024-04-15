"Доволен ли игрой Ионова? Конечно, Алексей отдаётся полностью и помогает молодым футболистам. Лично я им доволен. Я думаю, что и тренерский штаб тоже, потому что это была кандидатура главного тренера. Планируем ли продлевать контракт? Об этом ещё рано говорить", - заявил Иванов.
Алексей Ионов стал игроком "Урала" в зимнее трансферное окно. Экс-полузащитник "Зенита", "Ростова" и "Краснодара" присоединился к клубу из Екатеринбурга на правах свободного агента и подписал краткосрочный контракт до конца сезона. В составе своей новой команды Ионов принял участие в 5-ти матчах РПЛ и дважды появился на поле в Кубке России. Результативными действиями за "Урал" 35-летний вингер пока не отмечался.
Источник: "sportsdaily"
Президент "Урала" Иванов: доволен игрой Ионова, он полностью отдается и помогает молодым футболистам
Президент "Урала" Григорий Иванов оценил влияние зимнего новичка команды Алексея Ионова на игру.
Фото: "Чемпионат"