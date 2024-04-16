"Никаких шансов у "Спартака". Просто игра в Санкт?Петербурге, вот и все. Если только Слишкович не сделает какое-то чудо. Сейчас он за все отвечает, вносит изменения", - сказал Канчельскис.
В первой игре 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России "сине-бело-голубые" одержали волевую победу в Москве со счетом 1:2. Ответный матч пройдет 17 апреля на домашнем стадионе петербуржцев "Газпром Арена", стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. К матчу с "Зенитом" "красно-белые" подходят без Гильермо Абаскаля, которого уволили с поста главного тренера 14 апреля. Руководить командой в предстоящем матче будет босниец Владимир Слишкович, который входил в тренерский штаб испанца.
Источник: "Матч ТВ"
Канчельскис – о кубковом матче с "Зенитом": никаких шансов у "Спартака"
Бывший футболист Андрей Канчельскис высказался о предстоящей ответной встрече между "Зенитом" и "Спартаком" в Кубке России.
Фото: "РИА Новости"