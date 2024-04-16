"Зенит" должен выиграть с крупным счетом. Если "Зенит" забьет в начале матча, голы посыплются как горох. Тем более что Вендел у "Зенита" возвратится. Ему надо себя проявить", - цитирует Орлова "РБ Спорт".
Завтра, 17-го апреля, "Зенит" сыграет с московским "Спартаком" в ответном полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России, встреча состоится в 17:30 по московскому времени. В первом матче команда Сергея Семака одержала победу над "красно-белыми" со счетом 2:1, забитыми мячами отметились: Угальде и Педро (дубль). После 23-х сыгранных туров петербургский клуб лидирует в турнирной таблице российского чемпионата и опережает "Краснодар" на четыре очка.
Орлов: "Зенит" должен выиграть "Спартак" с крупным счетом
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