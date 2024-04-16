По информации источника, сразу несколько клубов РПЛ проявляют интерес к полузащитнику Резиуану Мирзову, контракт которого с "Нефтчи" истекает по окончании текущего сезона.
В текущем сезоне Резиуан Мирзов провел за азербайджанский "Нефтчи" 21 матч и отметился одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 30-летнего игрока в 700 тысяч евро, контракт игрока с клубом истекает по окончании текущего сезона. Ранее полузащитник выступал за "Спартак", "Химки", "Торпедо", "Арсенал Тулу", "Ахмат" и "Ростов". Летом игроку исполнится 31 год.
Источник: Metaratings
Metaratings: несколько клубов РПЛ проявляют интерес к экс-игроку "Спартака" Мирзову
Несколько клубов РПЛ проявляют интерес к полузащитнику Резиуану Мирзову.
Фото: ФК "Спартак"