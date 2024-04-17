"Косте всего 21 год. Если бы он играл в "Зените", он бы 20 мячей забил. Там нападающие больше получают. Но не хочется гадать. Футбол не любит сослагательных наклонений", - заявил Сафонов.
В текущем розыгрыше РПЛ на счету Константина Тюкавина 10 голов и 8 результативных передач в 23-х матчах. С этим показателем 21-летний форвард является лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом московского "Динамо". В общем списке бомбардиров чемпионата России Тюкавин располагается на 3-м месте.
По количеству забитых мячей в РПЛ Тюкавин уступает лишь колумбийцам. На счету форварда "Краснодара" Джона Кордобы 11 голов. Нападающий санкт-петербургского "Зенита" Матео Кассьерра отличился в матчах чемпионата 16 раз.
Источник: "Metaratings"
Агент: если бы Тюкавин играл за "Зенит", он бы забил двадцать мячей
Агент форварда "Динамо" Константина Тюкавина Алексей Сафонов оценил результативность своего клиента в текущем сезоне.
Фото: официальный сайт "Зенита"