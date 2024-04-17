"Есть ли сегодня в России футболист, способный заиграть в "Арсенале"? Головин - сто процентов! Он сейчас в самом соку. Полагаю, хорошие шансы и у Захаряна с Пиняевым. Талантливые ребята, с огромным потенциалом. Если бы Кузяев был лет на пять моложе, назвал бы еще и его. Но Далеру уже 31, в таком возрасте трудно рассчитывать на приглашение в топ-клуб АПЛ", - поделился Аршавин.
Полузащитник сборной России Александр Головин выступает в составе "Монако" из чемпионата Франции с лета 2018-го года. В текущем сезоне на счету футболиста 6+6 по системе гол+пас в 25-ти матчах Лиги 1. Экс-полузащитник "Зенита" Далер Кузяев также выступает во Франции. Перед стартом текущего сезона он в статусе свободного агента перебрался в стан новичка чемпионата Франции "Гавра".
Летом прошлого года из московского "Динамо" в испанский "Реал Сосьедад" перебрался Арсен Захарян. В первом своем сезоне в Испании Захарян провел 22 матча в испанской Ла Лиге и 5 раз появился на поле в матчах Лиги Чемпионов.
19-летний вингер Сергей Пиняев выступает на родине в составе московского "Локомотива". В текущем сезоне на его счету 3 гола и 5 голевых передач в 22-х матчах в РПЛ.
Источник: "СЭ"
Аршавин: Головин способен заиграть в "Арсенале" - сто процентов, у Захаряна с Пиняевым хорошие шансы
Экс-капитан сборной России Андрей Аршавин предположил, у кого из нынешних российских футболистов самые высокие шансы оказаться в "Арсенале".
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