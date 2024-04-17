"Зенит" часто называют бразильской командой? А мне что отвечать? Мы действуем в рамках правил. Для всех они одинаковые, мы не исключение. Мы ничего не нарушаем. Стараемся укреплять любую линию высококлассными, качественными футболистами", - поделился Тимощук.
В зимнее трансферное окно состав "Зенита" пополнили три бразильских игрока: центральный защитник Нино пришел из "Флуминенсе", экс-вингер "Палмейраса" Артур присоединился к "сине-бело-голубым" за 15 миллионов евро, а оформленный летом трансфер форварда Педро из "Коринтианса" состоялся после того, как игроку исполнилось 18 лет (правила ФИФА запрещают трансферы в другие страны несовершеннолетних игроков).
Нино, Артур и Педро присоединились к защитникам Родригао, Дугласу Сантосу, Марио Фернандесу, полузащитникам Венделу, Клуадиньо и Густаво Мантуану, которые выступают в "Зените" и представляют Бразилию.
"РБ Спорт"
Тимощук - о бразильцах в "Зените": мы действуем в рамках правил. Для всех они одинаковые
Тренер "Зенита" Анатолий Тимощук ответил на замечание, что в команде слишком много игроков из Бразилии.
Фото: официальный сайт "Зенита"