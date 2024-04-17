- У каждой команды бывают спады - у "Динамо" этот спад попал на концовку чемпионата. Они вышли на весеннюю часть в очень неплохой форме и показывали хорошую игру, а потом пошёл спад. На это всё повлияло. У спадов всегда несколько причин, - передаёт слова Силкина "Чемпионат".
Московское "Динамо" начало весеннюю часть текущего сезона с двух домашних побед в РПЛ над "Локомотивом" (2:1) и "Ахматом" (2:0). После этого бело-голубые потерпели 4 поражения в 5 матчах во всех турнирах, уступив "Зениту" в Кубке России (0:2), а также "Ростову" (1:4 дома), "Спартаку" (1:2 дома) и "Уралу" (1:2). Единственную победу на этом отрезке динамовцы одержали в Кубке России над "СКА-Хабаровском" из Первой лиги (2:1 на нейтральном поле).
Силкин: "Динамо" показывало в весенней части сезона хорошую игру, а потом пошёл спад
Экс-главный тренер московского "Динамо" Сергей Силкин прокомментировал текущие результаты бело-голубых.
Фото: ФК "Динамо"