"Как "Спартаку" выбрать тренера? Могут монеткой определить или жребием. До этого логики в назначении тренеров не было никакой, поэтому даже не знаю, ждать ли ее сейчас. При выборе предыдущих специалистов только один фактор учитывался - лишь бы иностранец. А что за иностранец, какие у него достижения - это все не значения не имело. Не удивлюсь, если и в этот раз история повторится", - заявил Мостовой.
Испанский главный тренер Гильермо Абаскаль, который возглавлял московский "Спартак", покинул свой пост после поражения в матче 24-го тура чемпионата России от "Сочи" (0:1). Об увольнении было объявлено 14-го апреля. В ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России командой руководил экс-ассистент главного тренера из штаба Абаскаля босниец Владимир Слишкович.
В первом матче под руководством нового временно исполняющего обязанности главного тренера "красно-белые" не проиграли в Санкт-Петербурге "Зениту" (0:0). По сумме двух встреч, однако, "сине-бело-голубые" прошли в следующий раунд. "Спартак", в свою очередь, продолжит выступление в Кубке России в рамках второго этапа 1/2 финала Пути регионов, где сыграет с "Динамо".
Источник: "РБ Спорт"
Мостовой: при выборе предыдущих тренеров "Спартака" учитывался лишь один фактор - лишь бы иностранец
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой попытался предугадать логику руководства московского "Спартака" при выборе будущего главного тренера.
Фото: "Матч ТВ"