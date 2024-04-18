"Если говорить про игру "Оренбурга" по ходу сезона, то, считаю, в первом круге мы упустили много очков из-за ненужных пропущенных голов. Но, считаю, наша команда готова соперничать со всеми, в том числе и с командами из верхней части таблицы", - заявил Вера.
После 23-х проведенных матчей "Оренбург" занимает в турнирной таблице РПЛ 12-е место. В активе команды 26 набранных очков. Отрыв от зоны стыковых матчей составляет 3 очка, отрыв от зоны прямого вылета - 6 очков.
В матче 24-го тура чемпионата России "Оренбург" переиграл на своем поле нижегородский "Пари НН" (3:1). В рамках 25-го тура "Оренбург" сыграет с лидирующим в чемпионской гонке "Зенитом". Матч пройдет в Санкт-Петербурге 21-го апреля.
Источник: "Sport 24"
Хавбек "Оренбурга" Вера: мы готовы соперничать со всеми, в том числе с командами из верхней части таблицы РПЛ
Полузащитник "Оренбурга" Лукас Вера оценил уровень игры своей команды в текущем сезоне.
Фото: официальный сайт РПЛ