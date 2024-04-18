"Андрей Тихонов, который сейчас здорово работает в "Енисее". Сергей Юран из "Пари НН", думаю, тоже достоин оказаться в этом шорт-листе. Да и Слишковича пока рано сбрасывать со счетов. Нужно, чтобы один конкретный человек в клубе был ответственным за назначение главного тренера. Просто не хочется, чтобы на "Спартаке" опять ставили эксперименты", - сказал Белоус.
14-го апреля московский "Спартак" объявил о расставании с испанским главным тренером Гильермо Абаскалем. Его место на правах исполняющего обязанности главного тренера занял боснийский специалист Владимир Слишкович. В первом матче под руководством экс-ассистента Абаскаля "красно-белые" сыграли вничью с "Зенитом" (0:0) в Санкт-Петербурге в рамках ответного полуфинала Пути РПЛ Кубка России.
Экс-футболист "Спартака" Андрей Тихонов в данный момент является главным тренером красноярского "Енисея", выступающего в Первой лиге. Сергей Юран возглавляет клуб РПЛ "Пари НН", который после 23-х туров занимает 10-е место в турнирной таблице.
Источник: "СЭ"
Белоус: Тихонов и Юран достойны оказаться в шорт-листе. Не хочется, чтобы на "Спартаке" опять ставили эксперименты
Футбольный функционер Юрий Белоус назвал специалистов, достойных, по его мнению, возглавить московский "Спартак".
Фото: РИА Новости