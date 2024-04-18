"Думаю, Промес не останется лучшим бомбардиром команды. Там достаточно хороших футболистов, кто за один матч может два-три мяча забить. Тут только вопрос в игре команды. "Спартак" и с Промесом не показывал качественный, хороший футбол. Рисунок игры уже давно далёк от идеального, не первый год", - заявил Балахнин.
После 23-х туров московский "Спартак" занимает 7-е место в турнирной таблице с 35-ю очками в активе. После поражения в матче 24-го тура РПЛ от "Сочи" команду покинул испанский главный тренер Гильермо Абаскаль. Его место временно занял боснийский тренер Владимир Слишкович.
Форвард "красно-белых" Квинси Промес принимал участие в тренировочном сборе "Спартака" перед возобновлением сезона в ОАЭ, но не смог покинуть страну. Футболиста задержали в аэропорту Дубая. Он остался в Эмиратах под подпиской о невыезде из-за самовольного отъезда с места ДТП. Впоследствии Промесу заменили подписку о невыезде реальным заключением, а Нидерланды, где игрок приговорен к 7.5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападении с ножом, отправили запрос об экстрадиции.
Несмотря на то, что Квинси Промес не принимает участие в матчах "Спартака" в весенней части сезона, он по-прежнему остается лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом "красно-белых" с результатом 6+6 по системе гол+пас. Ближайшим преследователем Промеса является российский нападающий Александр Соболев с результатом 5+5 по системе гол+пас.
Источник: "LegalBet"
Балахнин: "Спартак" и с Промесом не показывал качественный, хороший футбол
Экс-наставник "Ростова" Сергей Балахнин не согласен, что проблемы "Спартака" связаны с отсутствием нидерландского форварда Квинси Промеса.
Фото: официальный сайт РПЛ