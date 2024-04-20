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РБ Спорт: вариант со "Спартаком" не является приоритетным для Ивича, его ждут клубы в Европе

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Как сообщает источник, "Спартак" не является приоритетным вариантом для Владимира Ивича, он может возглавить клуб в Европе.


Фото: ФК "Краснодар"
Руководство "красно-белых" 14 апреля распрощалось с испанским специалистом Гильермо Абаскалем. По информации СМИ, на его место претендуют голландский тренер Паскаль Янсен и сербский специалист Владимир Ивич. Бывший главный тренер "Краснодара" завершил первую половину российского чемпионата на первом месте, составив конкуренцию "Зениту".

Как пишут СМИ, продолжение тренерской карьеры в "Спартаке" не является приоритетным вариантом для Ивича. Сербом интересуются клубы в Европе, в том числе из чемпионата Турции.

После 23-сыгранных туров "Спартак" располагается на 7-й строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, заработав 35 очков. Ближайшие преследователи – "Ростов" Валерия Карпина отстают от москвичей всего на один балл. Поединок между командами состоится 21 апреля на стадионе "Ростов Арена".

Источник: "РБ Спорт"

Владимир Ивич Спартак
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