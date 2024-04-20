"Правда ли, что "Спартак" связывался с Юраном? Уважаем Юрана как нашего ветерана, но в переговоры о трудоустройстве клуб с ним не вступал", - приводит слова Зеленова "Матч ТВ".
Напомним, ранее сообщалось, что столичный "Спартак", который неделю назад уволил наставника команды Гильермо Абаскаля, связывался с главным тренером "Пари Нижний Новгород" Сергеем Юраном.
Юран возглавляет нижегородский коллектив с весны 2023 года. В нынешнем сезоне его команда набрала 28 очков в 23 сыгранных турах и занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ. Действующее соглашение специалиста с клубом из Нижнего Новгорода рассчитано до лета 2025 года.
Глава пресс-службы "Спартака": уважаем Юрана, но в переговоры с ним не вступали
Руководитель пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов прокомментировал слухи о том, что клуб вступал в переговоры с главным тренером "Пари НН" Сергеем Юраном.
Фото: ФК "Пари НН"