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Глава пресс-службы "Спартака": уважаем Юрана, но в переговоры с ним не вступали

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Руководитель пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов прокомментировал слухи о том, что клуб вступал в переговоры с главным тренером "Пари НН" Сергеем Юраном.
Фото: ФК "Пари НН"
"Правда ли, что "Спартак" связывался с Юраном? Уважаем Юрана как нашего ветерана, но в переговоры о трудоустройстве клуб с ним не вступал", - приводит слова Зеленова "Матч ТВ".

Напомним, ранее сообщалось, что столичный "Спартак", который неделю назад уволил наставника команды Гильермо Абаскаля, связывался с главным тренером "Пари Нижний Новгород" Сергеем Юраном.

Юран возглавляет нижегородский коллектив с весны 2023 года. В нынешнем сезоне его команда набрала 28 очков в 23 сыгранных турах и занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ. Действующее соглашение специалиста с клубом из Нижнего Новгорода рассчитано до лета 2025 года.

Дмитрий Зеленов Спартак Сергей Юран Нижний Новгород
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