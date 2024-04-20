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Рубин
1 - 1 1 1
ЛокомотивЗавершен
Балтика
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Крылья СоветовЗавершен
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1 - 2 1 2
АхматЗавершен

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СКА-Хабаровск
3 - 0 3 0
ЕнисейЗавершен
Тюмень
0 - 3 0 3
НефтехимикЗавершен
Ленинградец
0 - 2 0 2
СоколЗавершен
Акрон
6 - 0 6 0
КубаньЗавершен
Шинник
0 - 1 0 1
Динамо МхЗавершен
Алания
1 - 2 1 2
ВолгарьЗавершен
КАМАЗ
1 - 0 1 0
ЧерноморецЗавершен
Торпедо
1 - 1 1 1
Арсенал ТулаЗавершен

Английская премьер-лига

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Шеффилд Юнайтед
1 - 4 1 4
БернлиЗавершен
Лутон Таун
1 - 5 1 5
БрентфордЗавершен
Вулверхэмптон
0 - 1 0 1
Арсенал2 тайм

Чемпионат Испании. Примера

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Сельта
4 - 1 4 1
Лас-ПальмасЗавершен
Райо Вальекано
2 - 1 2 1
ОсасунаЗавершен
Валенсия
1 - 2 1 2
БетисЗавершен
Жирона
2 - 0 2 0
Кадис2 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

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Эмполи
1 - 0 1 0
НаполиЗавершен
Верона
0 - 0 0 0
Удинезе2 тайм

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Хайденхайм
1 - 2 1 2
РБ ЛейпцигЗавершен
Хоффенхайм
4 - 3 4 3
Боруссия МЗавершен
Вольфсбург
1 - 0 1 0
БохумЗавершен
Кельн
0 - 2 0 2
ДармштадтЗавершен
Унион
1 - 5 1 5
БаварияЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

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Нант
0 - 3 0 3
РеннЗавершен
Ланс
1 - 0 1 0
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ЧелсиЗавершен

Гендиректор "Ахмата": доказали, что нас рано похоронили. Верим в команду и будем биться до конца

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Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров прокомментировал победу над ЦСКА в 25-м туре РПЛ (2:1).
Фото: "Матч ТВ"
"Мы счастливы. Доказали, что являемся командой, что нас рано похоронили. Мы верим в команду и будем биться до конца. Мы победим", - приводит слова Айдамирова "Матч ТВ".

"Ахмат" вырвал победу со счетом 2:1 над столичным ЦСКА в матче 25-го тура РПЛ. Матч проходил в Москве на стадионе "ВЭБ Арена". Победный мяч на 87-й минуте встречи забил вингер гостей Бернард Бериша, вышедший на поле на 71-й минуте.

Отметим, что таким образом грозненцы прервали серию в чемпионате России из четырех поражений подряд. По итогам игры "Ахмат" набрал 23 очка и занимает на данный момент 14-е место в турнирной таблице.

Айдамиров Ахмат ЦСКА
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