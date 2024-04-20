"Мы счастливы. Доказали, что являемся командой, что нас рано похоронили. Мы верим в команду и будем биться до конца. Мы победим", - приводит слова Айдамирова "Матч ТВ".
"Ахмат" вырвал победу со счетом 2:1 над столичным ЦСКА в матче 25-го тура РПЛ. Матч проходил в Москве на стадионе "ВЭБ Арена". Победный мяч на 87-й минуте встречи забил вингер гостей Бернард Бериша, вышедший на поле на 71-й минуте.
Отметим, что таким образом грозненцы прервали серию в чемпионате России из четырех поражений подряд. По итогам игры "Ахмат" набрал 23 очка и занимает на данный момент 14-е место в турнирной таблице.
Гендиректор "Ахмата": доказали, что нас рано похоронили. Верим в команду и будем биться до конца
Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров прокомментировал победу над ЦСКА в 25-м туре РПЛ (2:1).
Фото: "Матч ТВ"