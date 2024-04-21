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"Динамо" забило два гола за первый тайм в игре с "Пари НН"

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Московское "Динамо" забило два гола в первом тайме матча с "Пари НН" в 25-м туре Российской премьер-лиги.
Фото: ФК "Динамо"
В эти минуты в Нижнем Новгороде идет матч между "Пари НН" и "Динамо", гости за первый тайм успели забить два гола. На 31-й минуте форвард "бело-голубых" Константин Тюкавин занес мяч в ворота ударом головы. Второй гол на 43-й минуте забил Даниил Фомин после сольного прохода в штрафную нижегородцев. Команды ушли на перерыв при счете 0:2 в пользу "Динамо".

В случае победы подопечные Марцела Лички закрепятся на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, опередив ближайшего преследователя "Локомотив", который после 24 сыгранных туров сравнялся по очкам с "бело-синими", набрав 38 баллов.

Динамо
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