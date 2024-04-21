Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Нижний Новгород
1 - 4 1 4
ДинамоЗавершен
Зенит
1 - 0 1 0
ОренбургЗавершен
Сочи
0 - 0 0 0
Урал1 тайм
Ростов
20:30
СпартакНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эвертон
2 - 0 2 0
Ноттингем ФорестЗавершен
Кристал Пэлас
5 - 1 5 1
Вест Хэм2 тайм
Астон Вилла
3 - 1 3 1
Борнмут2 тайм
Фулхэм
0 - 0 0 0
Ливерпуль1 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Хетафе
1 - 1 1 1
Реал СосьедадЗавершен
Альмерия
1 - 1 1 1
Вильярреал2 тайм
Алавес
19:30
АтлетикоНе начат
Реал Мадрид
22:00
БарселонаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сассуоло
0 - 3 0 3
ЛеччеЗавершен
Торино
0 - 0 0 0
ФрозинонеЗавершен
Салернитана
19:00
ФиорентинаНе начат
Монца
21:45
АталантаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вердер
2 - 1 2 1
ШтутгартЗавершен
Боруссия Д
0 - 0 0 0
Байер1 тайм
Фрайбург
20:30
МайнцНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лилль
1 - 0 1 0
СтрасбургЗавершен
Реймс
1 - 2 1 2
МонпельеЗавершен
Гавр
0 - 1 0 1
МетцЗавершен
Брест
0 - 1 0 1
Монако1 тайм
Тулуза
20:00
МарсельНе начат
ПСЖ
22:00
ЛионНе начат

Кубок Англии

Новости
Ковентри
0 - 3 0 3
Манчестер Юнайтед2 тайм

Алдонин: потери в составе станут проблемой для ЦСКА в матче со "Спартаком"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал потери в составе ЦСКА перед матчем со "Спартаком" в отложенном 21-м туре РПЛ.
Фото: ЦСКА
"Конечно, потери в составе станут проблемой для ЦСКА. Тем более, что Роша, Дивеев и Файзуллаев — игроки основы. Команда потеряет в качестве, зрелищности", - сказал Алдонин.

В прошедшей игре 25-го тура РПЛ между ЦСКА и "Ахматом" (1:2) две красные карточки получили защитники "армейцев" Виллиан Роша и Игорь Дивеев. В том же матче желтую карточку получил хавбек Аббосбек Файзуллаев и получил дисквалификацию на следующий матч. ЦСКА после поражения в домашнем матче с "Ахматом" опустился с 4-го на 5 позицию в турнирной таблице РПЛ, пропустив вперед московский "Локомотив". Армейский клуб за 24 сыгранных тура набрал 37 очков, а у "железнодорожников" сейчас 38. Грозненцы занимают 14-е место с 23-мя набранными очками.

Источник: "Матч ТВ"

Евгений Алдонин ЦСКА Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится