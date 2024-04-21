"Конечно, потери в составе станут проблемой для ЦСКА. Тем более, что Роша, Дивеев и Файзуллаев — игроки основы. Команда потеряет в качестве, зрелищности", - сказал Алдонин.
В прошедшей игре 25-го тура РПЛ между ЦСКА и "Ахматом" (1:2) две красные карточки получили защитники "армейцев" Виллиан Роша и Игорь Дивеев. В том же матче желтую карточку получил хавбек Аббосбек Файзуллаев и получил дисквалификацию на следующий матч. ЦСКА после поражения в домашнем матче с "Ахматом" опустился с 4-го на 5 позицию в турнирной таблице РПЛ, пропустив вперед московский "Локомотив". Армейский клуб за 24 сыгранных тура набрал 37 очков, а у "железнодорожников" сейчас 38. Грозненцы занимают 14-е место с 23-мя набранными очками.
Источник: "Матч ТВ"
Алдонин: потери в составе станут проблемой для ЦСКА в матче со "Спартаком"
Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал потери в составе ЦСКА перед матчем со "Спартаком" в отложенном 21-м туре РПЛ.
Фото: ЦСКА