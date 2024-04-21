- Матч получился напряженным с двумя разными таймами. В первом тайме мы контролировали игру, создавали моменты, у нас было значительное преимущество. Во втором тайме мы стали больше ошибаться, мяч перестал держаться, контроль стал хуже. Мы позволили сопернику сыграть много опасных моментов. Дальше мы выровняли игру. Но счет 1:0 оставлял "Оренбургу" шансы на очки. Справились. Тяжелая трудовая победа. Будем готовиться дальше, календарь сложный.
"Зенит" принимал на своем поле в Санкт-Петербурге "Оренбург" в рамках 25-го тура российской Премьер-лиги. Матч проходил на "Газпром Арене" и завершился минимальной победой хозяев со счетом 1:0. Победный мяч на 23-й минуте игры забил атакующий хавбек "сине-бело-голубых" Клаудиньо. Таким образом подопечные Сергея Семака набрали 50 очков и сохранили лидерство в турнирной таблице и отрыв от "Краснодара" в четыре балла.
В среду, 24 апреля "Зенит" примет казанский "Рубин". Матч отложенного 21-го тура чемпионата России начнется в 20:30 по петербургскому времени.
Источник: "Матч ТВ"
Семак - о матче с "Оренбургом": справились. Тяжелая трудовая победа
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал победу над "Оренбургом" в 25-м туре РПЛ (1:0).
Фото: ФК "Зенит"