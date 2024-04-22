"Изменения произошли в 2023 году. Осипенко правильно не показали вторую жёлтую карточку и не удалили. Это не является срывом перспективной атаки, потому что есть вратарь – он может среагировать на удар. Был удар, рука, пенальти – это всё. Раньше за такое показывали карточки, а сейчас нет. Читайте изменения в правилах", - сказал Федотов.
Московский "Спартак" одержал разгромную победу в матче 25-го тура чемпионата России с "Ростовом". На гол защитника "Спартака" Даниила Хлусевича в начале игры ответил форвард "Ростова" Егор Голенков.
Во второй половине игры "красно-белые" отправили в ворота хозяев поля четыре безответных мяча. Дважды отличился вингер "Спартака" Хесус Медина. Еще по голу записали на свой счет опорник Мартинс Перейра, и вингер Тео Бонгонда.
Источник: "Чемпионат"
Судья Федотов: Осипенко правильно не удалили за игру рукой в матче со "Спартаком"
Экс-арбитр Игорь Федотов рассказал, почему защитник "Ростова" Максим Осипенко не получил вторую желтую карточку за игру рукой в собственной штрафной в матче 25-го тура РПЛ со "Спартаком".
Фото: официальный сайт РПЛ