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Музыкант Мацуев - о победе над "Ростовом": сути дела это не меняет, сезон для "Спартака" провален

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Пианист и болельщик "Спартака" Денис Мацуев прокомментировал победу "красно-белых" над "Ростовом" в матче 25-го тура РПЛ.
Фото: РИА Новости
"Вчерашняя игра очень красива на табло, безусловно. И Валерия Георгиевича выиграть на своем поле - это красиво. Картинка нравится, но сути дела не меняет - сезон для "красно-белых" провален. "Спартак" никогда не бился за бронзу. У этой команды есть только одна задача - это чемпионство. Тем более раньше хотя бы была борьба за еврокубки, а сейчас что?" - цитирует Мацуева "СЭ".

Московский "Спартак" одержал разгромную победу в выездном матче с "Ростовом" в рамках 25-го тура РПЛ. Подопечные Владимира Слишковича отправили в ворота хозяев пять мячей. Отличились защитник Даниил Хлусевич, опорник Кристофер Мартинс и вингеры Хесус Медина (дубль) и Тео Бонгонда. Единственный гол "Ростова" в игре забил форвард Егор Голенков.

Победа позволила "Спартаку" набрать 38 очков и подняться на 4-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. 25-го апреля "Спартак" встретится в московском дерби с ЦСКА в матче перенесенного 21-го тура Премьер-лиги.

Мацуев Спартак Ростов
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