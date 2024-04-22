"Я понимаю, что сейчас Дзюбе не хватает движения, мобильности. Очень мало двигается, прошлой весной он больше двигался и больше предлагал себя, просил мячи на себя и вел единоборства", - сказал Гуренко.
Дзюба провел 25 матчей в составе "Локомотива", в которых отличился четырьмя голами и сделал четыре голевых передач. Контракт с 35-летним нападающим истекает в конце текущего сезона. В прошлом розыгрыше РПЛ форвард забил 8 голов и оформил 5 ассистов в 11 матчах РПЛ. По сообщениям в СМИ Артем Дзюба может перейти в китайский клуб "Шанхай Шэньхуа", которым руководит Леонид Слуцкий, клуб идет на первом месте в чемпионате Китая.
Источник: "Евро-Футбол.ру"
Экс-игрок "Локомотива" Гуренко: сейчас Дзюбе не хватает движения, мобильности
Бывший игрок московского "Локомотива" Сергей Гуренко поделился мнением об игре форварда "железнодорожников" Артема Дзюбы в этом сезоне РПЛ.
Фото: "Локомотив"