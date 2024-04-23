- Мне было комфортно с ним работать, всё понятно и чётко. То, что было заявлено, я старался выполнять. Не могу сказать ничего плохого, мне было удобно. Я понимаю шутки, что Пол не общался с журналистами, но это не значит, что он не общался по работе (улыбается), - передаёт слова Баженова Metaratings.ru.
54-летний британский функционер Пол Эшуорт в сентябре 2022 года занял должность спортивного директора московского "Спартака". В январе 2024 года Пол уступил этот пост португальцу Томашу Амаралу и стал техническим директором красно-белых. 11 апреля официальный телеграм-канал "Спартака" объявил об уходе Эшуорта из клуба.
За время своей работы в московском клубе Эшуорт практически не давал интервью и комментариев для СМИ.
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Баженов - об Эшуорте в "Спартаке": мне было комфортно с ним работать, всё понятно и чётко
Менеджер по игрокам в аренде московского "Спартака" Никита Баженов высказался о бывшем спортивном и техническом директоре красно-белых англичанине Поле Эшуорте.
Фото: ФК "Спартак"