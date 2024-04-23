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Колосков – об игре "Краснодара": сначала играют в замечательный футбол, а потом куда-то проваливаются

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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил игру "Краснодара" в Российской премьер-лиге.
Фото: ФК "Краснодар"
"Краснодара" очень нестабилен. Сначала вроде играют в замечательный, красивый футбол, а потом куда-то проваливаются. Если бы "Краснодар" воспользовался своими шансами, они могли бы сейчас быть на первом месте. А так, "Зенит" и "Краснодар" будут дальше бороться за чемпионство", - сказал Колосков, отвечая на вопрос о чемпионской гонке.

Турнирную таблицу Российской премьер-лиги возглавляет "Зенит", петербуржцы за 24 сыгранных тура набрали 50 очков. У идущего на втором месте "Краснодара" на четыре очков меньше. Разрыв между конкурентами увеличился после победы "сине-бело-голубых" в недавнем очном противостоянии в Краснодаре. Важный с точки зрения турнирной таблицы матч завершился со счетом 1:2 в пользу "Зенита".

Следующую игру подопечные Сергея Семака проведут дома с казанским "Рубином", "Краснодар" примет на своем поле калининградскую "Балтику". Экс-зенитовец Владислав Радимов, комментируя чемпионскую гонку, заявил, что шансы на чемпионство "быков" пока остаются – у "Зенита" за оставшиеся шесть матчей до конца чемпионата более сложный календарь.

Источник: "РБ Спорт"

Вячеслав Колосков Краснодар
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