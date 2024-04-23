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Яковлев: "Краснодару" будет тяжело бороться за чемпионство. Очки нужны всем

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Экс-игрок "Спартака" Павел Яковлев оценил шансы "Краснодара" на чемпионство за шесть туров до конца сезона.
Фото: официальный сайт РПЛ
"Краснодару" будет тяжело бороться за чемпионство. Но опять же это футбол: и "Зенит", и "Краснодар" могут потерять очки. Клубы из нижней части таблицы тоже активно борются за выживание. Я был в такой ситуации. Очки нужны всем", - заявил Яковлев.

После 24-х проведенных матчей "Краснодар" занимает в турнирной таблице чемпионата России 2-е место. На счету подопечных Мурада Мусаева 46 очков, что на 4 меньше, чем у возглавляющего чемпионскую гонку "Зенита". В рамках перенесенного 21-го тура РПЛ "Краснодар" и "Зенит" проведут свои матчи 24-го апреля дома, соответственно, против "Балтики" и "Рубина".

В следующем, 26-м туре "Зенит" сыграет на выезде с "Динамо", а "Краснодар" отправится в Самару на матч с "Крыльями Советов".

Источник: "Матч ТВ"

Краснодар Зенит
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