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Салихова: в этом сезоне ЦСКА — это не кони, а, скорее, клячи

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Зарема Салихова, супруга бывшего владельца “Спартака” Леонида Федуна, поделилась мнением о матче 21-го тура РПЛ между красно-белыми и ЦСКА.
Фото: РИА Новости
– В этом сезоне ЦСКА — это не кони, а, скорее, клячи. Верю, что Слишкович разберется с ними, — приводит слова Заремы Metaratings.

Игра 21-го тура чемпионата России по футболу между московскими командами состоится завтра, 25 апреля 2024 года. Начало встречи запланировано на 20:30 по столичному времени.

Напомним, в активе “Спартака” 38 очков. Он занимает четвертую позицию в турнирной таблице РПЛ. Что касается ЦСКА, то он набрал 37 баллов и расположился на шестом месте.

Зарема Салихова Спартак ЦСКА
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