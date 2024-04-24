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Спортдир “Оренбурга” – о турнирном положении команды: напряженная ситуация

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Спортивный директор “Оренбурга” Дмитрий Андреев поделился мыслями о турнирной положении команды в Российской Премьер-Лиге.
Фото: ФК "Оренбург"
– Напряженная ситуация в таблице, каждое очко важно. Работаем, стараемся, пытаемся отобрать очки везде, где можем.

“Оренбург” имеет на своем 26 очков. Команда занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги после 25 туров.

Напомним, свой следующий матч в чемпионате страны оренбуржцы проведут сегодня, 24 апреля. Они сыграют с московским “Динамо”. Начало встречи запланировано на 16:30 мск.

Источник: “СЭ”

Оренбург
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