- Последние матчи выиграли из-за смены тренера. Когда меняется тренер, идёт либо в лучшую, либо в худшую сторону, пока что в лучшую поменялось. Команда стала более раскрепощённой, самоотверженно играют, - передаёт слова Ещенко Metaratings.ru.
14 апреля официальный телеграм-канал московского "Спартака" объявил о расставании клуба с главным тренером - 35-летним испанцем Гильермо Абаскалем. После его ухода исполняющим обязанности наставника команды остался 41-летний боснийский тренер Владимир Слишкович.
В двух матчах после смены главного тренера "Спартак" сыграл выездную ничью с "Зенитом" (0:0) в Кубке России и победил на выезде "Ростов" (5:1) в 25 туре Российской премьер-лиги.
Ещенко: "Спартак" после смены тренера стал более раскрепощённым, самоотверженно играют
Экс-защитник московского "Спартака" Андрей Ещенко оценил последствия отставки испанского главного тренера Гильермо Абаскаля.
Фото: ФК "Спартак"