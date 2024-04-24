- Правда ли, что Рахимов в тренировочном процессе строгий? Иногда надо быть строгим, чтобы двадцать людей поняли, чего ты хочешь. Иногда он бывает и мягким. Это нормально, - передаёт слова Йевтича Metaratings.ru.
59-летний Рашид Рахимов работает в должности главного тренера "Рубина" с апреля 2023 года. Под его руководством казанцы вернулись в Российскую премьер-лигу, в текущей турнирной таблице РПЛ "Рубин" находится на девятом месте, набрав 33 очка в 24 матчах.
Хавбек "Рубина" Йевтич - о Рахимове: иногда надо быть строгим, чтобы двадцать людей поняли, чего ты хочешь
Полузащитник "Рубина" Дарко Йевтич ответил на вопрос о строгости главного тренера казанцев Рашида Рахимова.
Фото: ФК "Рубин"