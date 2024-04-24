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Булыкин: Дзюба никогда не был бегунком. Он и в 40 лет спокойно будет замыкать прострелы головой

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Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением об игре нападающего "Локомотива" Артема Дзюбы.
Фото: "Чемпионат"
"Говорить, что Артём постарел, неправильно. Да, обсуждают, как он сдал в скорости. Послушайте, Дзюба никогда и не был бегунком, даже в молодости. Но он прекрасно справляется со своими задачами. Он и в 40 лет спокойно будет замыкать прострелы головой, приносить пользу и бороться в штрафной", - заявил Булыкин.

В текущем сезоне Артем Дзюба принял участие в 20-ти матчах чемпионата России в составе "Локомотива". На счету 35-летнего форварда 4 гола и 3 результативные передачи. Контракт Артема Дзюбы с "Локомотивом" истекает в конце текущего сезона, однако, в договоре прописана опция автоматического продления еще на один год.

"Железнодорожники" занимают в турнирной таблице российской Премьер-лиги 5-е место. В активе подопечных Михаила Галактионова 38 очков в 24-х матчах. В предстоящем туре "Локомотив" встретится с "Пари НН" в Нижнем Новгороде. Игра состоится сегодня 24-го апреля.

Источник: "RT"

Дмитрий Булыкин Артем Дзюба Локомотив
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