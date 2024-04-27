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Покинувший "Факел" по семейным обстоятельствам Ташуев: определенные моментики дома уже решились, готов работать

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Экс-главный тренер "Факела" Сергей Ташуев заявил о желании вернуться к тренерской деятельности.
Фото: "Матч ТВ"
"Конкретной паузы я не брал. Определенные моментики, проблемы дома уже сегодня практически решились. Здесь все спокойно обошлось. Никаких проблем, если появится что-то интересное, готов работать", - цитирует Ташуева "РБ Спорт".

Вчера 26-го апреля пресс-служба воронежского "Факела" сообщила о расставании с главным тренером команды Сергеем Ташуевым "по семейным обстоятельствам". На посту наставника "Факела" его сменил российский специалист Игорь Черевченко.

После 25-ти туров "Факел" занимает в турнирной таблице чемпионата России 11-е место. В активе команды 26 очков. Отрыв от зоны прямого вылета (15-е место) составляет 3 очка.

Сергей Ташуев Факел
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