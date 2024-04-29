"Мы хотели выиграть. Сегодня наши защитники не имели права так играть. Даку шёл с центра поля и всех обошёл, это наша вина. Но мы играли на победу, старались и не проиграли. Это очко тоже нам в копилку. Мы будем бороться до последнего, чтобы сохранить прописку в РПЛ. Мы должны биться в каждой игре", - сказал Иванов.
В 26-м туре Российской Премьер-Лиги "Урал" вырвал ничью в матче с "Рубином", забив гол на 86-й минуте матча после осады ворот казанского клуба. До конца чемпионата остаются четыре игры, в настоящий момент уральцы находятся в зоне вылета на предпоследнем 15-м месте, в активе команды 25 очков. До зоны стыковых матчей "Урал" отделяет один балл, на 14-й и 13-й позициях идут "Оренбург" и "Балтика", у которых по 26 очков. Главный аутсайдер чемпионата - играющий на олимпийском стадионе "Сочи" - 20 очков за 26 туров. В следующем 27-м туре "Урал" дома сыграет с конкурентом в борьбе за выживание калининградской "Балтикой".
Источник: "Чемпионат"
Президент "Урала" Иванов: мы будем бороться до последнего, чтобы сохранить прописку в РПЛ
Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал ничью с "Рубином" (1:1) и дальнейшую борьбу уральцев в турнирной таблице РПЛ.
Фото: "Чемпионат"