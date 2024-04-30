"Дело в том, что руководство "Спартака" не имеет отношения к футболу, по большому счёту. Но и при Федуне команда 20 лет стабилизироваться не могла. В чём проблема "Лукойла" сделать так, как смогли в "Зените"? Я так и не понял. Это руководство столько терпело Абаскаля. Команде столько понадобилось усилий, чтобы завалить тренера, а потом без него показывать результат, да ещё и в Питере", - заявил Овчинников.
С лета 2022-го года 100% акций московского "Спартака" принадлежат компании "Лукойл". Ранее владельцем клуба был, Леонид Федун, чье нахождение во главе "красно-белых" составляло 18 лет.
В текущем сезоне "Спартак" набрал 42 очка в 26-ти турах чемпионата России. "Красно-белые" располагаются на 4-й строчке в турнирной таблице за четыре тура до финала сезона. 15-го апреля пресс-служба московского клуба объявила о расставании с испанским главным тренером Гильермо Абаскалем. Его место у руля команды в статусе исполняющего обязанности занял боснийский специалист Владимир Слишкович .
В матче 26-го тура Премьер-лиги "Спартак" одержал победу над "Локомотивом" (3:2) в московском дерби. Матч 27-го тура между "Пари НН" и "Спартаком" состоится 5-го мая в Нижнем Новгороде.
Источник: "LegalBet"
Овчинников: руководство "Спартака" не имеет отношения к футболу. В чём проблема "Лукойла" сделать так, как в "Зените"?
Экс-наставник нижегородского "Локомотива" Валерий Овчинников сравнил работу владельцев "Спартака" и "Зенита".
Фото: официальный сайт "Спартака"