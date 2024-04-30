"Зенит" - клиенты "Динамо" в этом сезоне? Можно сказать то же самое и про "Спартак", они дважды обыграли нас в РПЛ. В этом году может быть так, но в конце концов все решается на дистанции в 30 туров. Только после этого можно сказать, кто лучше. Конечно, круто, что мы дважды обыграли "Зенит", но ничего еще не решено", - заявил Личка.
Московское "Динамо" одержало победу в домашнем матче с "Зенитом" (1:0) в рамках 26-го тура РПЛ. Матч первого круга между этими же командами также завершился победой "бело-голубых". 6-го августа в матче 3-го тура в Санкт-Петербурге "Динамо" победило со счетом 3:2.
Московский "Спартак" одержал две победы над "Динамо" в РПЛ. 23-го сентября в 9-м туре "красно-белые" победили 1:0.в матче 23-го тура 7-го апреля "Спартак" вновь одержал победу, на сей раз со счетом 2:1.
За четыре тура до конца чемпионата московское "Динамо" занимает 3-е место в турнирной таблице с 47-ю очками. Отставание подопечных Марцела Лички от лидеров, "Зенита" и "Краснодара", составляет 3 очка.
Источник: "СЭ"
Марио Личка: круто, что "Динамо" дважды обыграло "Зенит", но все решается на дистанции в 30 туров
Марио Личка, брат главного тренера "Динамо" Марцела Лички, высказался о двух победах над "Зенитом" по ходу одного сезона РПЛ.
Фото: официальный сайт "Динамо"