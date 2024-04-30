"Как оценю игру Никиты? В первом мяче было принято неправильное решение. Была еще одна ошибка во втором тайме, в передаче. А так, больше особо ничего припомнить не могу. По горячим следам оценивать не могу, надо все посмотреть", - цитирует Кафанова "РБ Спорт".
"Ростов" одержал волевую победу на собственном стадионе в матче 26-го тура РПЛ против "Оренбурга". На 13-й минуте гости забили первый в игре мяч. Голкипер "Ростова" Никита Медведев сначала отдал неудобную передачу защитнику Умару Сако, после чего ошибся на выходе, что привело к голу форварда "Оренбурга" Хорди Томпсона.
Футболистам "Ростова", однако, удалось забить два мяча в концовке и вырвать победу. На 83-й минуте отличился бразилец Роналдо, а на 90+6 - форвард Николай Комличенко. Матч с "Оренбургом" стал для Никиты Медведева 5-м в текущем сезоне РПЛ. Еще 8 раз 29-летний голкипер защищал ворота "Ростова" в матчах Кубке России.
Источник: "РБ Спорт"
Тренер вратарей "Ростова" Кафанов: в моменте с голом "Оренбурга" Медведев принял неправильное решение
Тренер вратарей "Ростова" Виталий Кафанов оценил игру голкипера команды Никиты Медведева в матче 26-го тура РПЛ с "Оренбургом" (2:1).
Фото: официальный сайт "Ростова"